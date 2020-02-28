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Заседание Парламента 18_06_2019 Парламент Parlament ПДМ демократы PDM

В парламенте выдвигают вотум недоверия министру экономики Усатому

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200228/29352535/V-parlamente-vydvigayut-votum-nedoveriya-ministru-ekonomiki-Usatomu.html

Фракции PAS и DA выдвигают вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолу Усатому.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Депутаты фракций PAS и DA выдвинули в пятницу простой вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Анатолу Усатому, сообщил на заседании парламента вице-спикер парламента, член фракции DA Александр Слусарь.

"Настоящим депутаты парламента выдвигают вотум недоверия программам министерства экономики и ифнраструктуры",- сказал Слусарь.
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По его словам, депутаты недовольны политикой министерства экономики, которая идет вразрез с интересами страны.

В частности, парламентарии недовольны тем, что министерство не отразило в Официальном журнале ЕС тендеры на ремонт дорог в республике.

По процедуре проект вотума должен пройти комиссии парламента, обсужден постоянным парламентским бюро и только после включения в повестку законодательного органа рассмотрен на пленарном заседании. Для утверждения вотума недоверия необходимо набрать 51 голос депутатов.

Ранее депутаты фракций PAS и DA выдвинули вотум недоверия главе МИДЕИ Аурелиу Чокою. Однако он провалился - постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел. Правые пообещали, что если Чокой не будет заслушан депутатами в пятницу, то они заблокируют центральную трибуну высшего законодательного органа. В итоге - PAS и DA действительно заблокировали трибуну парламента в пятницу, 21 февраля. В связи с этим было принято решение объявить 30-минутный перерыв, который затянулся более, чем на час. После чего было предложено перенести заседание на 27 февраля.  

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