Генпрокурор: Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда

Генеральный прокурор санкционировал допрос и задержание бывших и действующих членов руководства Национального банка.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik, Александр Суру. Генеральный прокурор Александр Стояногло раскрыл некоторые детали утренних обысков в Национальном банке (НБМ).

По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о краже миллиарда. Об этом глава ведомства заявил в четверг, по итогам заседания Высшего совета прокуроров.

Так, по словам Стояногло, он санкционировал снятие иммунитета с членов совета Национального банка и разрешил их допрос и задержание.

"Это было сделано в отношении бывших членов руководства Национального банка Тэбырцы и Дрэгуцану, а также действующих Стурзы и Чинчлей. Мы уверены, что Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда", - заявил генпрокурор.

По его словам, процессуальные действия в отношении руководства НБМ готовились давно. Стояногло подчеркнул, что утренние обыски никак не касаются переговоров о формировании новой коалиции.

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В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы. Как сообщила Sputnik Молдова глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру, эти действия связаны с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

По сообщениям в прессе, двое вице-председателей НБМ были задержаны.

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