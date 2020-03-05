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Национальный банк Молдовы

Генпрокурор: Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда

© Sputnik / Evgheni Panasenco
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200305/29424445/Genprokuror-Natsbank-neposredstvenno-zameshan-v-krazhe-milliarda.html

Генеральный прокурор санкционировал допрос и задержание бывших и действующих членов руководства Национального банка.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik, Александр Суру. Генеральный прокурор Александр Стояногло раскрыл некоторые детали утренних обысков в Национальном банке (НБМ).

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По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о краже миллиарда. Об этом глава ведомства заявил в четверг, по итогам заседания Высшего совета прокуроров.    

Так, по словам Стояногло, он санкционировал снятие иммунитета с членов совета Национального банка и разрешил их допрос и задержание.

"Это было сделано в отношении бывших членов руководства Национального банка Тэбырцы и Дрэгуцану, а также действующих Стурзы и Чинчлей. Мы уверены, что Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда", - заявил генпрокурор.

По его словам, процессуальные действия в отношении руководства НБМ готовились давно. Стояногло подчеркнул, что утренние обыски никак не касаются переговоров о формировании новой коалиции.

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В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы. Как сообщила  Sputnik Молдова глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру, эти действия связаны с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

По сообщениям в прессе, двое вице-председателей НБМ были задержаны. 

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