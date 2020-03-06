Бывший глава Нацбанка арестован на 30 суток

Дорин Дрэгуцану проведет следующий месяц за решеткой, если, конечно, Апелляционная палата не отменит решение нижестоящей инстанции.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Кишиневский суд удовлетворил ходатайство гособвинителей о помещении бывшего главы Национального банка Молдовы (НБМ) Дорина Дрэгуцану под превентивный арест. Соответствующее решение было принято в пятницу.

"Судебная инстанция полностью удовлетворила запрос прокуроров о помещении обвиняемого под предварительный арест", - заявила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

Дрэгуцану проходит по уголовному делу о "краже века". В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Вместе с ним, но еще в статусе подозреваемых, проходят бывший и нынешний вице-председатели НБМ, а также глава отдела в банке.

В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы в рамках дела о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану.

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