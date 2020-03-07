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Aureliu Cincilei, viceguvernatorul BNM

Заместитель главы НБМ Аурел Чинчлей освобожден из-под ареста

© Photo : Photographer: Marin Iliuts
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200307/29451836.html

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру сообщила корреспонденту Sputnik , что вице-председатель Нацбанка освобожден под подписку о невыезде.

КИШИНЕВ, 7 мар  - Sputnik. Вице-председатель Нацбанка Молдовы Аурелиу Чинчлей освобожден из-под предварительного ареста. Информацию подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Он сотрудничает со следствием, освобожден под подписку о невыезде", - сказала представитель Генпрокуратруры.

В четверг, 5 марта, Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы.  Эти действия связаны с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану, экс-замглавы НБМ Эммы Тэбырцэ, действующих зампредов НБМ Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлей.



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