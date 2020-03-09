В Приднестровье идет реставрация фотографий для "Бессмертного полка"

Акция проводится в регионе ежегодно, и каждый раз к ней присоединяется все большее количество участников – от млада до велика.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мар – Sputnik. В Приднестровье полным ходом проводится реставрация фотографий к "Бессмертному полку". Две организации в регионе не первый год бесплатно занимаются подготовкой фотопортретов участников Великой Отечественной войны, наблюдая неизменный поток желающих воспользоваться такой возможностью. В обоих из них с корреспондентом Sputnik поделились своим мнением, почему же очереди желающих не иссякают.

Начало приема заявок – и уже большой спрос

Молодежное движение "Звезда" проводит акцию уже пятый год подряд. Как рассказал Игорь Белобородов - исполнительный директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра, под опекой которого находится "Звезда", количество сделанных фотопортретов за эти годы уверенно приближается к 10 тысячам.

"Всегда сложно прогнозировать, какие количество людей обратиться к нам, но в этом году мы готовимся к росту количества заявок в связи с 75-летним юбилеем Победы. Уже сейчас, несмотря на то, что их прием только начинается, мы видим очень высокую активность людей", - рассказал он.

Подготовились к наплыву желающих

В офис "Звезды" приходят даже те, кто до этого никогда не участвовал в шествии "Бессмертный полк". У многих, кто прежде уже воспользовался возможность реставрации фото своих предков, сделанные фотопортреты нуждаются в обновлении.

"Понимая возможный масштаб заявок, мы достойно подготовились к началу работы. Прежде всего, в этом году мы существенно увеличили сам срок приема заявок – со 2 марта до 1 мая, чего не было никогда ранее", - заметил Белобородов.

По его словам, также значительно расширили команду волонтеров и продлили время их работы. Если в предыдущие годы прием заявок был возможен в течение семи часов в день, то в нынешнем – двери открыты с 09.00 до 19.00, то есть 10 часов подряд.

Популярность акции

В штабе партии "Обновления" реставрацией фотографий для "Бессмертного полка" занимаются уже шесть лет. С 2015 года бесплатно было изготовлено более девяти тысяч портретов.

"Основной пик пришелся на 2017 год – тогда работали даже по ночам. В прошлом году сделали тысячу штук, в этом году ожидается столько же", - рассказала пресс-секретарь партии "Обновление" Инна Крамаренко.

Работу по печати и восстановлению фотографий для "Бессмертного полка" было решено вести круглый год, чтобы избежать ажиотажа перед 9 Мая. При этом принимают фотографии все региональные отделения партийной организации. Официальный прием заявок на оформление фотографии в этом году завершится 17 апреля.

"Такой срок выставили для того, чтобы у нас было пару недель для обработки фотографий, которых ближе к празднику обычно приносят много. Но работа не заканчивается, и после 9 мая мы снова ожидаем желающих. А люди приходят, и много. Это, думаю, связано и с всевозрастающей популярностью акции, и с 75-летием Победы", - отметила Крамаренко.

Для внука из Тирасполя и для внука из Григориополя

Как она рассказала, среди обращающихся чаще всего люди старшего поколения – дети, внуки фронтовиков. Просят иногда сделать по нескольку копий портретов, например, "для одного внука, который живет в Григориополе, и для другого, который учится в Тирасполе".

Акция "Бессмертный полк" проходит уже давно, но к ней каждый год присоединяются все больше людей.

"Кто-то только сейчас решился принять участие в акции. Кто-то искал и, наконец, нашел фотографию деда-фронтовика или кому-то ее, наконец, прислали из другого города. Кто-то хочет сделать копию фотографии для родных", - описывает она разные ситуации людей, обращающихся к ним.

По ее словам, участие в "Бессмертном полку" очень воодушевляет людей – почти в каждой семье есть своя трагическая или героическая история, связанная с Великой Отечественной войной.