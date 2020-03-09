"Горючий" рынок Молдовы: как он поведет себя после обвала цен на нефть

Молдавский рынок нефтепродуктов в некоторых случаях очень оперативен и почти всегда беспощаден к потребителю.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. На топливном рынке Молдовы сформировались свои традиции, которые могут оказать на конечную стоимость горючего даже большее влияние, чем тенденции на мировом рынке. О том, чего следует ожидать в условиях нынешнего пируэта мирового тренда для Sputnik Молдова рассказали эксперты.

Так, по словам экономиста Галины Шеларь, скачки цен на топливо безусловно скажутся на российской и к, примеру, на американской экономике. Однако, то что происходит за океаном, на Молдове вряд ли скажется, а вот с изменениями в России ситуация несколько иная.

"Снижение покупательной способности на российском рынке, безусловно, с некоторым временным интервалом, скажется и на нашей экономике. Особенно с учетом той экспортной линейки, которая у нас существует", - рассказала Шеларь.

Она подчеркнула, что положение дел на топливном рынке скажется на состоянии молдавской экономики опосредовано. По словам экономиста, ситуация пока непредсказуема.

"Турбулентность на нефтяном рынке, а с другой стороны - состояние в области мировой торговли, на которую повлиял коронавирус, окажут на нас влияние спустя некоторое время. У нас должен быть какой-то план действий, надеюсь, что правительство об этом думает", - заявила Шеларь.

В итоге, она подчеркнула, что граждане Молдовы могут и вовсе не почувствовать общемирового тренда на понижение стоимости нефти. Тут всё зависит от того, как поведут себя молдавский трейдеры.

"Традиции нашего внутреннего рынка сводятся к следующему тезису: не важно по какой цене топливо будет куплено завтра, оно будет продаваться по его изначальной закупочной стоимости. ", - заявила Шеларь.

Картельный сговор

Между тем, экономический эксперт Михаил Пойсик заявил для Sputnik Молдова, что на молдавском рынке ГСМ на протяжении длительного периода времени фактически действовал картельный сговор.

"Причем ситуация такова, что когда мировые цены на нефть падали, на внутреннем рынке никаких изменений не следовало. Они объяснили это тем, что якобы сформировались большие складские запасы. Зато, когда цены на международном рынке повышались, на нашем рынке они взлетали уже на следующий день", - подчеркнул Пойсик.

Он добавил, что именно по этой причине было принято решение о том, чтобы Национальное агентство по регламентированию в энергетике начало контролировать цены на горючее.

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent - до 31,43 доллара за баррель. Следом на международном валютном рынке курс доллара взлетел до 72 рублей и евро до 82.

Мировые СМИ отреагировали на сильный обвал цен на нефть и выразили обеспокоенность в связи с возможными экономическими последствиями.

Газета Wall Street Journal пишет, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений. Последний раз они достигали такого низкого уровня в 2016 году.

В свою очередь газета New York Times указывает, что цена на нефть рухнула более чем на 20% - это самое резкое снижение "по крайней мере с 1991 года".

Британская газета Times пишет, что Саудовская Аравия начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как предупреждает Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan Energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.

Длительный период низких цен усилит и финансовое давление на американские нефтяные компании с крупной задолженностью. При этом зависящие от нефти страны, такие как Нигерия, Ангола и Бразилия, могут пострадать от значительного экономического спада.

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