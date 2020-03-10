В Молдове введен полный запрет на проведение массовых мероприятий 

Вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, абсолютно все собрания будут отменены. Причина - коронавирус.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Молдове введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, решение было принято оперативным штабом, созданным при Национальном агентстве общественного здоровья, об этом заявила во вторник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, абсолютно все собрания будут отменены. Речь идет и о концерте (закрытие фестиваля "Мэрцишора" - ред.)", - заявила Думбрэвяну. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Коронавирус в Молдове: точные данные Минздрава

Министр сообщила, что предстоит договориться и с представителями православной церкви об ограничении служб даже в период Великого поста. Это, по словам чиновницы, будет касаться и других религиозных культов в республике.

"Мы уже начали диалог, но он должен быть расширен, в нем должны участвовать представители всех религиозных культов. Мы намерены объяснить им о мерах безопасности, которые должны быть во время служб, которые нельзя отложить", - сообщила министр.

Среди мер безопасности в связи с опасностью распространения коронавируса на территории Молдовы министр сообщила, что на всех пограничных пунктах будет увеличено число врачей и медицинского персонала. Медработники будут внимательно отслеживать въезжающих в Молдовы людей, обращая особое внимание на тех, у кого присутствует повышенная температура тела и симптомы ОРВИ.

Что касается учреждений образования, по словам Думбрэвяну, Минздрав, совместно с министерством образования, науки и исследований, разработает несколько сценариев, которые будут применены в случае распространения вируса нового типа с республике. © AP Photo / Коронавирус COVID-19 настиг уже свыше ста стран

"Если возникнет подозрение на коронавирус у ребенка или у кого-то из дидактических кадров, будет временно прекращено обучение в этом учреждении образования или даже в административно-территориальной единице Молдовы, в котором оно находится", - сообщила Думбрэвяну.

Такие решения должна одобрить Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Процесс обучения, как уточнила министр, может быть прерван, когда возникнут реальные риски для здоровья детей и педагогов. Пока Минздрав воздержался от того, чтобы объявить всеобщие каникулы в дошкольных, средних и высших учебных заведениях страны.

Пока же в школах и детсадах республики будут усилены меры по соблюдению гигиены и дезинфекции помещений. Педагогические кадры должны будут информировать детей о необходимости соблюдения мер гигиены и следить за тем, чтобы воспитанники регулярно мыли руки с мылом.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. До этого времени в стране действовал "желтый код". А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения.

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