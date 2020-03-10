В парламенте прошли кадровые перестановки: Канду грозит судом

Депутаты внесли изменения в номинальный состав парламентских комиссий, а также международных делегаций. Бывшие члены фракции ДПМ остались недовольны поправками.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Депутаты парламентской группы Pro Moldova были исключены из состава делегации Молдовы в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующее решение народные избранники приняли в ходе заседания во вторник.

Таким образом, бывший демократ Андриан Канду запросил снять с повестки дня проекты постановлений, которые предполагают изменения номинального состава комиссий и делегаций. По его словам, это является нарушением регламента парламента.

"При таких вопросах мнение депутатов должно учитываться. Депутат из группы Pro Moldova Владимир Чеботарь вообще не является членом ни одной комиссии", - возмутился Канду. © Sputnik / Rodion Proca Эксперты о том, чего ждать от альянса ПСРМ и Демпартии

Впрочем, народные избранники проголосовали против инициативы Адриана Канду, а затем большинством одобрили все три проекта постановления.

Между тем, к примеру, из состава парламентской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы были исключены Андриан Канду и Владимир Чеботарь. Их заменили на Руксанду Главан и Николае Чубука. Кроме того, член Pro Moldova Сергей Сырбу также был исключен из молдавской делегации в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и из Совместной комиссии по европейской интеграции парламента Молдовы и парламента Румынии.

"Вы нарушаете закон. Это заседание фиксирует стенограмма, которая будет отправлена всем нашим международным партнерам, чтобы они понимали, как здесь соблюдаются права оппозиции. А затем, почему бы и нет, этот вопрос станет предметом судебного разбирательства", - заявил Канду.

Семеро депутатов, среди них Андриан Канду, Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь, ранее объявили о своём выходе из фракции ДПМ и партии. Бывший председатель парламента заявил, что новая парламентская группа будет поддерживать инициативы блока ACUM.

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