Хорошие новости для Кишинева: НАРЭ понизило цены на электроэнергию

Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) понизило на 27 процентов стоимость электроэнергии, производимой АО Termoelectrica. Однако этот факт не влечет за собой автоматического сокращения тарифа для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Агентство понизило стоимость электроэнергии, которую производит АО Termoelectrica почти на 50 банов. Соответствующее решение совет директоров НАРЭ принял во вторник.

Таким образом, из постановления следует, что стоимость поставок тепловой энергии для конечных потребителей останется без изменений – на уровне 1122 леев за гигакалорию. С другой же стороны, в Termoelectrica подсчитали, что производство кВт/ч обходиться ТЭЦ 1 в 166 банов, а в ТЭЦ 2 – 158 банов. Средняя цена – 125 банов за кВт/ч.

"Принимая во внимание затраты, необходимые для производства электроэнергии и тепловой энергии, административный совет утвердил стоимость электроэнергии, произведенной Termoelectrica, на уровне 116 банов за кВт/ч, что на 49,7 банов меньше относительно текущей цены", - отмечается в сообщении НАРЭ.

Между тем, член совета директоров НАРЭ Штефан Крянгэ объяснил для Sputnik Молдова, что снижение стоимости производства электроэнергии обусловлено сокращением цены на голубое топливо.

"80 процентов затрат при производстве электроэнергии составляет закупка природного газа. К настоящему моменту Termoelectrica приобретает газ на тысячу леев дешевле, чем в 2018 году. Таким образом, предприятие зафиксировало положительные показатели при производстве электричества", - рассказал Крянгэ.

Однако при производстве тепла, на предприятии были зафиксированы убытки. По этой причине, стоимость одной гигакалории осталась на прежнем уровне.

"Нужно было покрыть все отрицательные отклонения, это предусматривает законодательство"- добавил Крянгэ.

Он, кроме прочего, рассказал, что Termoelectrica намеревалась включить в тариф и свою задолженность перед MoldovaGaz. Однако член совета директоров НАРЭ подчеркнул, что это незаконно.

"Это разные вещи. Termoelectrica должна возвращать долги за счет своей прибыли, а не за счет "Хорошие новости для Кишинева: НАРЭ установило на электроэнергию пониженный тариф", - заключил он.

Между тем, эксперты утверждают, что сокращение стоимости электроэнергии не влечет за собой автоматического сокращения тарифа для конечных потребителей. Собеседник Sputnik подчеркнул, это вопрос должен быть решен другим решением НАРЭ.

"В условиях, когда Termoelectrica обеспечивает около 17 процентов спроса на электроэнергию в Молдове, сокращение стоимости производства может благоприятно сказаться на тарифе для конечных потребителей", - заявил эксперта.

Акционерное общество Termoelectrica является крупнейшим производителем электроэнергии и тепловой энергии в муниципии Кишинева. Ежегодно предприятие производит свыше миллиона гигакалорий тепла.

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