Переговоры продолжаются: ДПМ и ПСРМ провели очередной раунд

В ходе встречи стороны уделили основное внимание внутренней политике, а также мерам для улучшения жизни граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Рабочие группы ПСРМ и ДПМ по переговорам о формировании коалиции провели в среду очередную встречу.

"Этот раунд переговоров был посвящен в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы", - заявили журналистам в ПСРМ.

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Кроме того, стороны обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике. Рабочие группы пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики. В этом смысле, особое внимание было уделено важности внедрения Соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Следующий раунд переговоров должен состояться уже в ближайшие дни", - заявили в пресс-службе ПСРМ.

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

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