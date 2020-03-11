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PSRM.

Переговоры продолжаются: ДПМ и ПСРМ провели очередной раунд

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200311/29491292/pod-pokrovom-koronavirusa-DPM-i-PSRM-prodolzhili-peregovory.html

В ходе встречи стороны уделили основное внимание внутренней политике, а также мерам для улучшения жизни граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Рабочие группы ПСРМ и ДПМ по переговорам о формировании коалиции провели в среду очередную встречу. 

"Этот раунд переговоров был посвящен в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы", - заявили журналистам в ПСРМ.

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Кроме того, стороны обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике. Рабочие группы пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики. В этом смысле, особое внимание было уделено важности внедрения Соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Следующий раунд переговоров должен состояться уже в ближайшие дни", - заявили в пресс-службе ПСРМ.  

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
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Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.  

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

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