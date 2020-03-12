Пока все спали: землетрясение рядом с Молдовой, резня в Австралии, меры США

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КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Серия землетрясений во Вранче, ограничения властей США из-з коронавируса COVID-19 и поножовщина в австралийском Мельбурне - три сюжета, которые мы включили в утренний обзор.

Вранча что-то замышляет

В сейсмической зоне Вранча (Румыния) за последние 10 часов произошла серия землетрясений. Последний толчок был в четверг 12 марта в 6:17 утра, его магнитуда составила 3,3 единицы. Второй толчок, который произошел 11 марта в 22:23, был самым ощутимым из этой серии - 4,4 магнитуд по шкале Рихтера. Он ощущался и в Молдове. Первый толчок магнитудой 2,6, произошел в среду в 19:07.

По сообщению Института исследований и разработок в области физики Земли Румынии, эпицентры землетрясения находились на глубине 79 и 118 километров. Повышенная сейсмическая активность наблюдалась вблизи городов Брашов, Бакэу, Галац и Сибиу.

Предыдущее заметное землетрясение произошло в Румынии 10 марта. Магнитуда составила 2,2.

Трамп "закрыл" Европу на месяц

Глава американского Белого Дома Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", - сказал Трамп, передает РИА Новости.

Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".

Поножовщина в Австралии

В австралийском Мельбурне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Вечером 11 марта преступник совершил ряд нападений на людей на улицах города, ранив полицейского и двух женщин, одна из которых позже умерла в больнице, а вторая находится в критическом состоянии. В ночь на 12 марта он напал еще на одного мужчину. Тот скончался по дороге в больницу. Нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен.

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