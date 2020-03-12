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Международный валютный фонд.

МВФ оценил достижения властей: Молдова получит 20 миллионов долларов

© REUTERS / YURI GRIPAS
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200312/29504383/mvf-otsenil-dostizheniya-vlastey-moldova-poluchit-20-millionov-dollarov-.html

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Молдове 20 миллионов долларов, из них 223 миллиона леев будут выделены на поддержку государственного бюджета.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В течение трёхлетней совместной программы с МВФ Молдове удалось достигнуть существенных успехов, предусмотренных соглашением. Среди них реабилитация молдавской банковской системы, укрепление финансового сектора и достижение макро-финансовой стабильности. К таким выводам пришел исполнительный совет МВФ в среду. 

Как следует из пресс-релиза, совет фонда завершил шестой и последний анализ экономических показателей в рамках расширенного механизма кредитования и финансирования. По его итогам, было принято решение выделить Молдове последние 20 миллионов долларов, в рамках трёхлетней совместной программы.

Всемирный банк.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По словам заместителя директора МВФ Мицухиро Фурусавы, молдавским властям удалось успешно выполнить договоренности, вопреки крайне изменчивой политической конъюнктуре: “Ключевой целью была реабилитация банковского сектора, которая вместе с другими реформами, помогла укрепить финансовую стабильность".

"Теме не менее, рост молдавской экономики остается недостаточным для того, чтобы существенно повысить уровень качества жизни граждан Молдовы", - подчеркнул Мицухиро.

В итоге, заместитель директор МВФ также подчеркнули необходимость  внедрения ключевых реформ в области оптимизации государственных расходов и управления инвестициями.

Между тем, по словам депутата-социалиста Владимира Головатюка, оценка руководства МВФ станет хорошей основой для разработки следующей программы сотрудничества с валютным фондом. 

"Совет директоров Международного валютного фонда высоко оценил соблюдение и выполнение программы с МВФ. Была высказана максимальная поддержка Молдовы в осуществлении реформ", - заявил Головатюк. 

Международный валютный фонд/
© REUTERS / YURI GRIPAS
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 Исполнительный совет директоров одобрил трехлетнюю программу в рамках Расширенного механизма кредитования и Расширенного механизма финансирования 7 ноября 2016 года. Соглашение предусматривало реформирование банковского и экономического секторов Молдовы. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляет 178 миллионов долларов.

Тем временем в правительстве уже сообщили о том, что из 20 миллионов долларов, 223 миллиона леев будут выделены на поддержку государственного бюджета, остальной будет переведено Национальному банку Молдовы. 

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