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Игорь Додон

Додон высказался о возможном союзе социалистов и демократов

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200312/29507661/dodon-vyskazalsya-o-vozmozhnom-soyuze-sotsialistov-i-demokratov.html

В сети появился тизер еженедельного видеообращения главы республики, в котором он рассказал о возможном альянсе ПСРМ и ДПМ. Он отметил, что формирование парламентского большинства вероятно на определенных условиях.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо идти по пути образования большинства в парламенте республики. Об этом он заявил в еженедельном видеообращении "Президент отвечает", тизер которого опубликован в соцсетях.

"Нужно попытаться сформировать парламентское большинство. С кем? У нас с блоком ACUM – с Санду (лидер партии PAS – ред.) и Нэстасе (глава партии "Платформа DA" – ред.) – было парламентское большинство. И мы сейчас, если хотите, можем опять садиться и обсуждать", - сказал Додон.

При этом глава государства отметил, что PAS и DA не пойдут на это, "потому что хотят досрочные выборы".

"Остается с кем это (формирование парламентского большинства – ред.) делать? С демократами", - добавил Додон, отметив, что коалиция возможна, но на определенных условиях.

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами, но с условиями.  

Ион Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
Переговоры между ПСРМ и ДПМ: готов ли Кику уступить пост премьера

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

В среду, 11 марта, состоялся очередной раунд дискуссий между социалистами и демократами. Стороны посвятили переговоры в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы. Кроме того, они обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике и пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики. В этом смысле особое внимание было уделено важности внедрения Соглашения об Ассоциации с ЕС.

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В ближайшие дни, как заявили в пресс-службе ПСРМ, состоится очередное заседание переговорщиков.

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