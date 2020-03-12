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Дорин Дрэгуцану: мои близкие до сих пор находятся в шоке.

Апелляционная палата оставила Дрэгуцану под стражей

© Sputnik / Vladimir Polusatov, Юлия Липовая
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200312/29513038/apellyatsionnaya-palata-ostavila-dregutsanu-v-tyurme.html

Таким образом, бывший глава Нацбанка будет находится под предварительным арестом до начала апреля.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Апелляционная палата оставила в силе решение нижестоящей инстанции о помещении экс-главы НБМ Дорина Дрэгуцану под предварительный арест сроком на 30 суток. Соответствующее решение суд принял в четверг. 

"Апелляционная палата отклонила запрос защиты об отмене решения первой инстанции", - заявила для Sputnik Молдова пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мария Виеру. 

Дрэгуцану проходит по уголовному делу о "краже века". В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Вице-президент Национального банка Ион Стурзу.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе задержан вице-президент Нацбанка

Кроме экс-главы НБМ также арестованы его бывая заместительница Эмма Тэбырцэ и глава управления по спецнадзору Ион Ропот - они получили по 30 суток нахождения под стражей. Также был арестован вице-председатель Аурелиу Чинчлей, которого вскоре освободили под подписку о невыезде, благодаря сотрудничеству со следствием.

В четверг, 5 марта, Антикоррупционная прокуратура провела в здании Национального банка Молдовы следственные мероприятия,  связаные с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

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