В Минюсте объяснили, как судьи будут отвечать перед государством

Согласно проекту закона, судьи будут нести личную материальную ответственность за проигрыши в ЕСПЧ. Но только после окончательного решения суда.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Министерство юстиции представило механизм, который устанавливает личную финансовую ответственность служителей Фемиды, чьи решения стали объектом осуждения Молдовы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен на следующей неделе кабмином.

Таким образом, проект предполагает внесение поправок в Закон о статусе судьи. В частности, он будет дополнен статьей, которая предусматривает, что служители Фемиды несут материальную ответственность за проигрыши Молдовы в Страсбургском суде, в случае, если:

"ЕСПЧ констатировал нарушение фундаментальных прав и свобод либо обязал прийти к мировому соглашению, которое привело к выделению финансовых средств из бюджета Молдовы".

Из документа следует, что правом на инициирование регрессного иска обладает министерство юстиции на основе окончательного решения инстанции, которая констатировала виновность судьи в нарушении фундаментальных прав и свобод физических либо юридических лиц.

Пакет поправок предусматривает, также внесение изменений в Закон о Высшем совете магистратуры, Закон о дисциплинарной ответственности судей и Закон о правительственном агенте. В документе, кроме того, оговорена и сумма ответственности служителей Фемиды перед государством:

"Если отклонение (…) привело к решению ЕСПЧ, который констатировал нарушение прав (…), что привело к выделению средств из госбюджета, судья ответит материально в порядке регрессного иска пропорционально своей вине".

Proiect de lege privind ins... by Sputnik Moldova on Scribd

В пояснительной записке авторы законопроекта утверждают, что при разработке проекта, ссылались на решение Конституционного суда, датированного 2015 годом. Из него следует, что государство обладает правом на процедуру регрессного иска против тех лиц, чьи действия или бездействие привели к нарушению Конвенции о защите прав человека. В соответствующем решение, КС не просто допустил, но и обязал министерство юстиции инициировать процедуру регресса.

Также в Минюсте сослались и на Европейскую хартию о статусе судьи. Она предусматривает, что государство вправе потребовать судебным путём возмещения "в определенных пределах понесенных расходов в случае тяжелого и непростительного несоблюдения последним правил".

NOTA INFORMATIVĂ la proiect... by Sputnik Moldova on Scribd

Министерство юстиции разработало соответствующий законопроект по требованию председателя кабмина Ион Кику. Оно последовало после того, как ЕСПЧ приговорил Молдову к выплате компенсации истцам в деле "Gemeni". Сумму ущерба Страсбургский суд оценил в 70 миллионов леев. Кроме того, премьер-министр потребовал сократить бюджет судебной системы на сумму равную компенсации.

По данным, опубликованным ЕСПЧ, Молдова только за 2019 год проиграла 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 - за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, что только в начале 2020 Молдова проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций уже превысила 45 тысяч евро. Согласно тем же данным, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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