Час "икс": когда прекратится авиасообщение Молдовы со странами Европы

Глава кабмина рассказал об одном из основных ограничений, которые вступают в силу вместе с объявлением в республике "красного кода".

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. С пятницы в Молдове начал действовать "красный код" в связи с распространением коронавируса. Это, среди прочего, значит, что Молдова прекращает авиасообщение с большинством стран Европы, а развлекательные заведения приостанавливают работу предварительно до первого апреля.

По словам премьера, уже в ночь на воскресение (00:00 часов 15 марта) Молдова прекратит отправлять и принимать самолеты из Испании и Франции.

А в ночь на понедельник (16 марта, 00:00) прекратится авиасообщение со следующими государствами: Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией. По его словам, в случае необходимость, прекратятся полёты и в другие страны.

Авиасообщение с Италией было решено прекратить ранее.

К настоящему моменту, власти ожидают решение от соседних государств о закрытии сухопутных границ. В зависимости от действий Румынии и Украины, правительство выступят с дополнительной информацией, о том какие КПП будут закрыты.

Также, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения распорядилась, чтобы местные органы государственной власти, администраторы увеселительных и развлекательных учреждений, спортивных залов и центров, бассейнов, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других заведений приостановили работу до 1 апреля.

"Дополнительно приостанавливаются религиозные встречи, службы всех конфессий, на всей территории Молдовы", - добавил премьер.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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