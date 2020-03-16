Грозит банкротство: предприниматели обратились за помощью к властям

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Декларацию с соответствующими предложениями подписали шесть организаций. А документ был направлен в понедельник президенту Игорю Додону, премьеру Иону Кику, председателю парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимиру Головатюку, а также председателю Нацбанка Октавиану Армашу.
"Уже в феврале экономические агенты, действующие в области туризма, испытали на себе небывалое сокращение продаж – с одной стороны. С другой – большое количество клиентов обращается с заявлением об отмене путёвок и возврате средств", - указали подписанты документа.
Предприниматели указывают на то, что начало года является ключевым периодом для туристического сектора в Молдове, а мотивы шока очевидны: "действующие ограничения в связи с карантином, боязнь клиентов заразится за границей, оказаться под карантином, сокращение рабочих часов и т.д.".
"В отсутствие решительных мер в секторе, возникают все предпосылки для сокращения персонала, заработных плат, а также банкротства", - утверждают предприниматели.
Предлагается освободить экономических агентов от уплаты подоходного налога, разработать план по субсидированию туристического сектора.
В итоге, подписанты призвали власти созвать кризисную комиссию, в рамках которой стороны смогут обсудить пути решения проблемы в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Предприниматели предлагают провести первое заседание уже на этой неделе.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK