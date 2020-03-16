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Грозит банкротство: предприниматели обратились за помощью к властям

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200316/29554170/predprinimateli-obraschayutsya-za-pomoschyu-k-vlastyam.html

Экономические агенты, действующие в туристическом секторе, предложили властям утвердить пакет мер, которые должны обезопасить предпринимателей от финансового краха.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Декларацию с соответствующими предложениями подписали шесть организаций. А документ был направлен в понедельник президенту Игорю Додону, премьеру Иону Кику, председателю парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимиру Головатюку, а также председателю Нацбанка Октавиану Армашу. 

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© Photo : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
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"Уже в феврале экономические агенты, действующие в области туризма, испытали на себе небывалое сокращение продаж – с одной стороны. С другой – большое количество клиентов обращается с заявлением об отмене путёвок и возврате средств", - указали подписанты документа.

Предприниматели указывают на то, что начало года является ключевым периодом для туристического сектора в Молдове, а мотивы шока очевидны: "действующие ограничения в связи с карантином, боязнь клиентов заразится за границей, оказаться под карантином, сокращение рабочих часов и т.д.".  

"В отсутствие решительных мер в секторе, возникают все предпосылки для сокращения персонала, заработных плат, а также банкротства", - утверждают предприниматели.

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В итоге, во избежание коллапса в туристическом секторе, хозяйствующие субъекты обратились к властям с пакетом предложений. Среди них - освобождение экономических агентов от уплаты обязательных взносов за работников на период с 1 февраля до 31 мая, ведение моратория на возврат денег клиентам, которые отказались от путёвок и других услуг по контрактам, заключенным до 10 марта 2020 года; а также моратория на выплаты по кредитам со стороны экономических агентов.

Предлагается освободить экономических агентов от уплаты подоходного налога, разработать план по субсидированию туристического сектора.

В итоге, подписанты призвали власти созвать кризисную комиссию, в рамках которой стороны смогут обсудить пути решения проблемы в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Предприниматели предлагают провести первое заседание уже на этой неделе.

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