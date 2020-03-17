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Молдавский банк приостанавливает выплаты по кредитам для физлиц

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200317/29557384/moldavskiy-bank-priostanavlivaet-vyplaty-po-kreditam-dlya-fizlits.html

В банке уточнили, что в марте – апреле пеня за просрочку по выплатам кредитов клиентам начисляться не будет.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. КБ Moldova Agroindbank приостановил выплаты по кредитам для физических лиц на три месяца – до 31 мая. Таким образом, в финучреждении решили поддержать своих клиентов в ситуации, вызванной коронавирусом. Об свидетельствует сообщение, распространенное пресс-службой банка.

"Выплаты по корпусу кредита, а также процентные ставки за период март – апрель приостанавливаются. Погашение кредита продолжится в июне, а по запросу клиента график выплат может быть изменен", - гласит текст коммюнике.
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Решение банка коснется следующих видов кредита: потребительских, ипотечных, overdraft, карт LiberCard и кредитных карт.

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В банке уточнили, что в период марта – апреля пеня за просрочку по выплатам кредитов начисляться не будет. Изменения, однако, не коснутся обслуживания депозитов и продолжатся в обычном режиме вопреки обстоятельствам.

Ранее, напомним, к высшему руководству Молдовы за помощью обратились экономические агенты действующие в сфере туризма. Согласно направленному первым лицам страны сообщению, в связи с распространением коронавируса во всем мире сектор переживает шок, и если не будут приняты срочные меры, многие хозяйствующие субъекты окажутся банкротами.  

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)

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