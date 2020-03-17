Что предусматривает проект о введении ЧП на всей территории страны

Правительство одобрило в понедельник проект решения о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. Ожидается, что парламент утвердит его уже во вторник. Правовая норма предусматривает наделение Комиссии по чрезвычайному положению рядом полномочий.

КИШИНЕВ, 17 мар- Sputnik. Из проекта закона следует, что режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Молдовы вплоть до 15 мая 2020 года.

© Sputnik / Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса

Таким образом, после утверждения в парламенте соответствующей нормы, комиссия будет наделена следующими полномочиями:

Установление специального режима въезда и выезда из страны; Введение специального режима передвижения внутри страны; Введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер; Запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций; Распоряжение, в случае необходимости, о рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости;

© Sputnik / Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса

Кроме того, некоторые решения комиссии могут непосредственно коснуться граждан Молдовы. В частности, проект предусматривает право на мобилизацию жителей страны для "оказания работ в интересах общества". Также норма наделяет орган правом на реквизицию имущества для ликвидации последствий от ситуаций, которая обусловила введение режима ЧП. Но только в рамках, установленных законом.

"Распоряжения Комиссии по чрезвычайному положению обязательны к выполнению для местной публичной власти, центральной власти, экономических агентов, государственных институтов, а также для всех лиц, пребывающих на территории Молдовы", - гласит текст проекта.

Норма указывает, что все решения Комиссии вступают в силу с момент их утверждения.

© Sputnik / Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса

С инициативой о введении в стране чрезвычайного положения первым выступил президент Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии, одобрило соответствующий законопроект.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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