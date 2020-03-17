12:17 17 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.66
Поиск
Повышенные меры безопасности

Что предусматривает проект о введении ЧП на всей территории страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)
103802
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200317/29558782/chto-predusmatrivaet-zakon-o-vvedenii-chp-na-vsey-territorii-strany.html

Правительство одобрило в понедельник проект решения о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. Ожидается, что парламент утвердит его уже во вторник. Правовая норма предусматривает наделение Комиссии по чрезвычайному положению рядом полномочий.

КИШИНЕВ, 17 мар- Sputnik. Из проекта закона следует, что режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Молдовы вплоть до 15 мая 2020 года.

Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса
© Sputnik /
Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса

Таким образом, после утверждения в парламенте соответствующей нормы, комиссия будет наделена следующими полномочиями:

  1. Установление специального режима въезда и выезда из страны;
  2. Введение специального режима передвижения внутри страны;
  3. Введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер;
  4. Запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций;
  5. Распоряжение, в случае необходимости, о рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости;
Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса
© Sputnik /
Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса

Кроме того, некоторые решения комиссии могут непосредственно коснуться граждан Молдовы. В частности, проект предусматривает право на мобилизацию жителей страны для "оказания работ в интересах общества". Также норма наделяет орган правом на реквизицию имущества для ликвидации последствий от ситуаций, которая обусловила введение режима ЧП. Но только в рамках, установленных законом.

"Распоряжения Комиссии по чрезвычайному положению обязательны к выполнению для местной публичной власти, центральной власти, экономических агентов, государственных институтов, а также для всех лиц, пребывающих на территории Молдовы", - гласит текст проекта.

Норма указывает, что все решения Комиссии вступают в силу с момент их утверждения.

Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса
© Sputnik /
Меры, предпринимаемые в Кишиневе для профилактики коронавируса

С инициативой о введении в стране чрезвычайного положения первым выступил президент Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии, одобрило соответствующий законопроект.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы предложил объявить в стране ЧП из-за коронавируса

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)

По теме

Примэрия Кишинева учреждает кризисную ячейку для борьбы с коронавирусом
Прокуратура принимает меры защиты от распространения коронавируса: какие они
В Молдове выздоровел один из пациентов, инфицированных коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
O stradă din Chișinău
Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки
Эксклюзивные кадры: российские и турецкие военные провели первое патрулирование в Идлибе
Эксклюзивные кадры: первое российско-турецкое патрулирование в Идлибе
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться