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Заседание Парламента 06/03/2020

Парламент упразднил некоторые ограничения, предусмотренные законом о ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200317/29562078/parlament-razreshil-provodit-vybory-pri-rezhime-cp.html

Депутаты одобрили поправки к Закону о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения. Таким образом, парламент упразднил некоторые ограничения, предусмотренные нормой.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. После вступления в силу поправок, парламент получит право изменять и утверждать органические законы. Соответствующие изменения депутаты утвердили сразу в двух чтениях во вторник.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В своей изначальной редакции проект поправок предполагал также возможность проведения выборов в центральные и местные органы публичной власти, а также республиканские и местные референдумы. Однако на последней "стометровке" автор проекта министр юстиции Фадей Нагачевский решил отказаться от этих изменений, после требования депутатов.

По словам докладчика, председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Владимира Боли, который зачитал проект в итоговой редакции, во время чрезвычайного положения проведение выборов или референдумов будет запрещено.

В итоге было упразднено только одно ограничение, которое предусматривает "запрет на принятие, изменение или признание утратившими силу органических законов и законодательства о выборах". 

"Этот законопроект предполагает возвращение Комиссии по чрезвычайным ситуациям под контроль парламента", - заявил министр юстиции.

Повышенные меры безопасности
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В пояснительной записке указанно, что "законопроект предлагает поправки, которые призваны обеспечить оптимальное и эффективное внедрение закона".

В ходе заседания парламента, которое проходит во вторник, депутатам также предстоит рассмотреть инициативу правительства о введении в стране чрезвычайного положения из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

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