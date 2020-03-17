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Кишинев, март 2020

На улицах и в магазинах: паники нет - зарисовка с кишиневской натуры

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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40230
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200317/29563033/v-kishinevskikh-magazinakh-polno-produktov--paniki-net.html

Всем необходимо перестроиться, быть предельно внимательными, соблюдая все возможные правила выживания, оставаясь при этом людьми.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Распространение коронавируса буквально перевернуло устоявшийся уклад жизни наших граждан. Вся страна на карантине. Правительством приняты жесткие меры по профилактике распространения эпидемии и санкции против компаний и граждан, в случае если они нарушат предписания. Люди перешли на домашний режим работы, общение – по интернету. 

Врачи
© AP Photo / Xiong Qi / Xinhua
В Молдове введено чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа

Однако, полностью изолировать себя в квартире или доме, не получится. Люди вынуждены ходить в магазины хотя бы за продуктами. На улицах теперь уже не увидеть довольных и счастливых лиц – все больше хмурые, недоверчивые и внимательно-напряженные, серьезные взгляды, будто бы, ищущие зараженных коронавирусом.

Все больше людей ходят в масках и респираторах – ходили бы, наверное, все, но нужного товра нет в продаже.  

По утрам можно наблюдать, как сотрудники санэпидемиологических служб в белых комбинезонах проводят дезинфекцию детских площадок, дверей зданий, скамеек и т.д. Все это похоже на какой-то фантастический фильм или дурной сон. Но это – наша реальность!

Впрочем, хорошо, что открыты продовольственные магазины, хотя овощные киоски уже не работают – так как оптовые склады закрыты. Возникает вопрос – какой запас продуктов для города? На сколько времени их хватит?

  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
  • В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.
    © Sputnik / Евгений Паскарь
1 / 7
© Sputnik / Евгений Паскарь
В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет.

В магазинах паники нет, хотя некоторые полки уже наполовину опустошили – в основном подсолнечное масло, сахар, какие-то крупы и консервы. Но продтовары постоянно подвозят, полки пополняются.

Сотрудники магазинов, в которых пришлось побывать, как и положено, в масках и перчатках. Однако обращает на себя внимание, что у некоторых маски сшиты кустарным образом из какой-то белой ткани. И еще один нюанс. Перед кассами покупатели не соблюдают предписанную приказом МВД безопасную дистанцию, а за это могут влепить штраф. Но штраф – ладно, здоровье-то важнее.

Что будет дальше? Жизнь покажет. Но мы все должны теперь перестроиться, быть предельно внимательными, соблюдая все возможные правила выживания, оставаясь при этом людьми.

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