Еще один банк отсрочил выплаты по кредитам для физлиц

КБ Moldindconbank стал третьим финансовым учреждением, которое объявило, что клиенты могут воспользоваться подобной мерой.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. "Каникулы" продлятся вплоть до 31 мая и распространяются на физические лица, передает пресс-служба банка.

"Moldindconbank решил предоставить возможность отсрочить до 31 мая 2020 года платежи и процентные ставки по кредитам физических лиц", - гласит текст коммюнике.

В КБ подчеркнули, что пошли на соответствующие меры в связи с действием “красного кода” в стране. Таким образом, банк не будет начислять пеню за несвоевременное погашение кредитов в течение этого периода.

Меры, предпринятые банком, коснутся следующих видов кредитов: кредитные карты, овердрафт на зарплатную карту, кредиты для персональных нужд, инвестиционные кредиты, а также кредиты на недвижимость и кредит “Первый Дом”.

В понедельник такое же решение принял КБ Moldova Agroindbank. Оно также продлится до 31 мая и коснется только физических лиц. Кроме того, в банке подчеркнули, что по запросу клиента график выплат может быть пересмотрен. Еще раньше о приостановке выплат до 25 мая объявили в КБ Banca Transilvania, которая является мажоритарным акционером Victoriabank.

К высшему руководству Молдовы за помощью обратились экономические агенты действующие в сфере туризма. Согласно направленному первым лицам страны письмом, в связи с распространением коронавируса во всем мире сектор переживает шок, и если не будут приняты срочные меры, многие хозяйствующие субъекты окажутся банкротами.

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