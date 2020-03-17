Как жители Молдовы помогают друг другу: жизнь в эпоху коронавируса

Частные водители и службы такси подвозят медиков до дома, рестораны доставляют им еду на работу, а банки объявляют об отсрочках по кредитам.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Многие жители Молдовы, а также ряд предприятий страны решили не оставаться в стороне от общей беды и проявить солидарность в период карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

В Кишиневе создана группа водителей-добровольцев, готовых бесплатно перевозить врачей и медсестер на работу и с работы. Для координации волонтеры открыли группу с тегом #помогиврачу в мессенджере Viber.

В группе уже состоят более 1500 человек — врачей, водителей и просто неравнодушных жителей страны. Волонтеры наклеивают на свои автомобили специальные стикеры, которые выделяют их в потоке транспорта.

© Photo : Viber / #помогиврачу Волонтеры-водители помогают врачам добраться до работы.

В Унгенах служба такси Avantaj сообщила, что выделяет под нужды медицинского персонала районной больницы 200 автомобилей для бесплатных поездок в течение 30 дней.

"Решение, о котором идет речь, направлено на поддержку сотрудников Унгенской районной больницы и было принято единогласно после консультаций со всеми сотрудниками таксомоторной компании", - сообщается на странице компании в Facebook.

В Кишиневе о том же заявила служба itaxi, которая готова предоставить для перевозки врачей и медсестер к основным больницам столицы 900 автомобилей.

Кишиневский ресторан Trattoria della nonna, при поддержке Национальной ассоциации ресторанов и мест отдыха Молдовы "MĂR", взял обязательство обеспечить ежедневные горячие обеды для медработников инфекционной больницы имени Тома Чорбэ.

Кроме того, на время карантина ресторан будет каждый день готовить по 20 бесплатных горячих обедов для пожилых людей, оказавшихся в трудном положении.

"Если вы знаете пожилых людей из Кишинева, у которых нет никого и которые нуждаются в такой помощи, пожалуйста, сообщите нам их точные данные — имя, номер телефона, адрес", — говорится на странице ресторана в Facebook.

Предприятия Молдовы оказывают и материальную поддержку обществу в период коронавирусного кризиса.

Сеть магазинов Rogob заявила, что жертвует 100 тысяч леев клинической инфекционной больнице имени Тома Чорбэ и призвала производителей Молдовы не повышать цены и не спекулировать на кризисе.

А два молдавских банка, Moldova Agroindbank и Moldindconbank, к которым затем присоединился и КБ Moldindconbank, решили предоставить клиентам возможность отсрочки до мая 2020 года платежей по кредитам, предоставленным физическим лицам. При этом банки не будут рассчитывать штрафы за просрочку или неуплату кредитов в течение соответствующего периода.

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