Экс-зампреда НБМ переведена под домашний арест

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Решение о переводе под домашний арест экс-зампреда Нацбанка Молдовы Эммы Тэбырцэ Апелляционная палата приняла во вторник. Соответствующую информацию подтвердила для Sputnik Молдова глава пресс-службы генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Суд отменил решение первой инстанции и перевел подозреваемую под домашний арест", - заявила пресс-секретарь ГП.

Тэбырцэ проходит подозреваемой по уголовному делу о "краже века". В частности, она подозревается в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Ранее в рамках этого дела был арестован также и бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Он находится под предварительным арестом до начала апреля. Такое решение приняла Апелляционная палата на прошлой неделе.

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