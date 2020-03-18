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Национальный банк Молдовы

Экс-зампреда НБМ переведена под домашний арест

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Сторона защиты требовала отмены меры пресечения, однако Апелляционная палата перевела Эмму Тэбырцэ под домашний арест.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Решение о переводе под домашний арест экс-зампреда Нацбанка Молдовы Эммы Тэбырцэ Апелляционная палата приняла во вторник. Соответствующую информацию подтвердила для Sputnik Молдова глава пресс-службы генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Суд отменил решение первой инстанции и перевел подозреваемую под домашний арест", - заявила пресс-секретарь ГП.

Тэбырцэ проходит подозреваемой по уголовному делу о "краже века". В частности, она подозревается в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. 

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Ранее в рамках этого дела был арестован также и бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Он находится под предварительным арестом до начала апреля. Такое решение приняла Апелляционная палата на прошлой неделе.

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