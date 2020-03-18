Первая жертва COVID-19: женщина приехала домой, чтобы провести поминки сына

Первой жертвой коронавируса в Молдове оказалась жительница села Бэлчана Хынчештского района. Она страдала также от гипертонии второй степени и диабетом второго типа.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Женщине стало плохо сразу после того, как она вернулась из Италии в Молдову. При первых симптомах она обратилась в инфекционную больницу Тома Чорбэ. Врачи провели анализы, которые не подтвердили, что она заражена коронавирусом. Женщина вернулась в родное село, будучи уверенной, что она не инфицирована.

Впоследствии ее состояние ухудшилось, и 13 марта она вызвала скорую помощь, которая вновь отвезла пациентку в то же медучреждение. Врачи провели повторный анализ. Однако на этот раз результат оказался положительным.

Женщина, которой был 61 год, вернулась домой, чтобы провести поминки сына, который умер три года назад. У нее также есть дочь, которая сейчас проживает в Италии. Ее близкие к настоящему моменту госпитализированы. Муж и одна из сестер, также оказались инфицированы коронавирусом. Еще одна сестра была накануне доставлена в больницу. Пока не известно, заражена она или нет.

Родственники женщины обеспокоены тем, что не знают, как ее похоронить. Мы попытались выяснить, какова процедура при таких ситуациях в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. В ведомстве нам сообщили, что Национальное агентство общественного здоровья выступит позднее с комментарием.

"Сегодня ночью, зараженная коронавирусом. Речь идет 61-летней женщине, которая страдала от гипертонии второй степени и сахарного диабета второго типа", - заявила на утреннем брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Министр вновь обратилась к гражданам с призывом слушать советы врачей и оставаться дома. Чиновница подчеркнула, что к настоящему моменту в Молдове зарегистрированы 30 случаев инфицирования новым вирусом. До 15 мая в республике действует чрезвычайное положение.

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