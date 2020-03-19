НБМ поощрил решения банков приостановить выплаты по займам для физлиц

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Послабления будут действовать на протяжении следующих двух месяцев – до 31 мая. Однако, в НБМ подчеркнули, что это решение не будет распространяться на кредиты, которые будут оформлены в этот период.
Исполнительный комитет Нацбанка принял решение разрешить лицензированным банкам гибкое управление долговыми обязательствами физлиц, которые столкнулись с проблемами выплаты кредитов в условиях чрезвычайного положения.
Руководство банков сможет применять соответствующие меры селективно в соответствии со возможностями КБ и положениями контракта.
"В то же время решение НБМ определяет необходимость разумного управления КБ всеми рисками в виду сохранения стабильности банковского сектора и защиты вкладчиков", - сообщили в Нацбанке.
В Нацбанке подчеркнули, что это решение не будет распространятся на займы, которые были оформлены в этот период.
"Лицензированные банки Молдовы обладают достаточным уровнем ликвидности и капиталом. Они надежны и стабильны", - подчеркнули в главном финансовом регуляторе.
К высшему руководству Молдовы за помощью обратились экономические агенты, действующие в сфере туризма. Согласно направленному первым лицам страны письму, в связи с распространением коронавируса во всем мире сектор переживает шок, и если не будут приняты срочные меры, многие хозяйствующие субъекты окажутся банкротами.
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