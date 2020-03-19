НБМ поощрил решения банков приостановить выплаты по займам для физлиц

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Послабления будут действовать на протяжении следующих двух месяцев – до 31 мая. Однако, в НБМ подчеркнули, что это решение не будет распространяться на кредиты, которые будут оформлены в этот период.

Исполнительный комитет Нацбанка принял решение разрешить лицензированным банкам гибкое управление долговыми обязательствами физлиц, которые столкнулись с проблемами выплаты кредитов в условиях чрезвычайного положения.

В НБМ сообщили, что соответствующее решение поможет коммерческим банкам предоставить физлицам инструменты для облегчения выплат по кредитам до 31 марта.

Руководство банков сможет применять соответствующие меры селективно в соответствии со возможностями КБ и положениями контракта.

"В то же время решение НБМ определяет необходимость разумного управления КБ всеми рисками в виду сохранения стабильности банковского сектора и защиты вкладчиков", - сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке подчеркнули, что это решение не будет распространятся на займы, которые были оформлены в этот период.

"Лицензированные банки Молдовы обладают достаточным уровнем ликвидности и капиталом. Они надежны и стабильны", - подчеркнули в главном финансовом регуляторе.

На этой неделе сразу несколько банков приняли решения отсрочить выплаты по кредитам для физлиц в связи режимом чрезвычайного положения, который действует на территории Молдовы и продлится до 15 мая. Речь идет о КБ Moldova Agroindbank, Moldindconbank, а также Banca Transilvania, которая является мажоритарным акционером Victoriabank.

К высшему руководству Молдовы за помощью обратились экономические агенты, действующие в сфере туризма. Согласно направленному первым лицам страны письму, в связи с распространением коронавируса во всем мире сектор переживает шок, и если не будут приняты срочные меры, многие хозяйствующие субъекты окажутся банкротами.

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