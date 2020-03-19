Границы на замке: как справиться с кризисом молдавской туристической отрасли

Представители отечественной туриндустрии предлагают срочные меры для выхода из ситуации, возникшей в связи с распространением пандемии.

КИШИНЕВ, 19 марта. Из-за мер, предпринимаемых для защиты от распространения короновируса, резко ухудшилась экономическая ситуация во всем мире. Негативные последствия из-за пандемии и общей панической ситуации испытывает и Республика Молдова. Масштабы кризиса пока трудно оценить, но проблемы, которые стоят перед страной, очевидно, очень серьезные.

Среди наиболее пострадавших секторов национальной экономики – туризм. Корреспондент Sputnik побеседовал с президентом Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергеем Маня о текущей ситуации и о будущем, контуры которого уже сегодня нужно создавать.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Маня.

- Границы на замке, не до туризма сейчас. Но как выживают люди, занятые в туристической отрасли?

— Сегодня большинство офисов закрыты, а менеджеры работают дома. Часть сотрудников отправлены в вынужденные отпуска, отели, авиакомпании, транспортники – вся эта инфраструктура сейчас не работает. Отказы по всем турам – почти 100% до июля. Это только начало кризиса.

- На днях Национальная ассоциация экономических агентов туризма Молдовы, Ассоциация работодателей индустрии туризма, Национальная ассоциация гидов, Национальная ассоциация туризма и другие структуры обратились к руководству страны с просьбой помочь туристической отрасли. О ваших предложениях мы уже проинформировали читателей. Что-то делается сегодня, чтобы спасти ситуацию?

— Сегодня ведется диалог с правительством по выявлению основного комплекса мер для выхода из грандиозного кризиса, который может привести к коллапсу туриндустрии и экономике в целом.

Сегодня самые уязвимые в отрасли – это туроператоры, отели, авиакомпании, гиды, HORECA. Для них нужен срочный комплекс мер.

Необходимо создать рабочую антикризисную группу, в состав которой кроме специалистов туристической отрасли, входили бы представители Минфина, Минэкономики, Национального банка, министерства иностранных дел, налоговой.

Конечно, следовало бы дать право отсрочки по исполнению обязательств экономическим агентам туристической отрасли, ввести каникулы по налогам, решать другие проблемы.

Напрашивается оперативное взаимодействие с соседними странами – Румынией и Украиной, а также со странами региона для решения проблемы открытия границ.

- Какие главные задачи сегодня необходимо решить властям, чтобы кризисная ситуация с наименьшими потерями отразилась на наших гражданах. Возможен ли в принципе эффективный и безболезненный выход из создавшегося положения?

— Исключительно важен план развития экспорта, в том числе услуг, стране нужна валюта. В условиях кризиса необходимо переориентировать экономику на внутреннее развитие, создавать новые рабочие места.

Такого рода вызова в новейшей истории Молдовы еще не было. Только со срочным развитием экспорта услуг экономика РМ будет быстрее выходить из кризиса. Экспорт услуг – чистая валюта!

Переориентация в обозримой перспективе профиля турбизнеса из отправляющего в принимающий - это реальный и исключительной шанс в условиях кризиса в мировой туротрасли. Надо делать промо для Молдовы и приглашать в гости интеллектуалов, ценителей агротуризма, сельского туризма, любителей вин и экопродукции.

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