В Молдове пересмотрели методы обучения в профессиональных школах

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В Молдове разработали новый регламент обучения для учащихся в профессиональных школах на период приостановления процесса образования. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований.
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Как уточнили в ведомстве, документ предусматривает новые нормы и методы преподавания в учебных заведениях с профтехобразованием. Такие поправки будут действовать, пока в стране остается в силе режим ЧП и все учебные заведения закрыты на карантин в связи с распространением COVID-19.
"Профессиональные школы разработают новые способы обучения и тестирования в режиме онлайн, чтобы обеспечить продолжение занятий. Во время дидактического процесса по сети могут быть созданы смешанные группы в соответствии с учебными целями", - пояснили в министерстве.
В случае с дуальным образованием, учебные заведения и экономические агенты вместе ищут пути решения, как распределить часы для теоретических занятий и для практики. Оценку работы учащихся будут проводить дидактические кадры, которые будут прикреплены руководством учебных заведений к каждому онлайн-проекту.
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