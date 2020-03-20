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ЦИК

ЦИК присвоил мандат депутата социалисту Штефану Гацкану

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (152)
10910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200320/29601133/cec-mandat-deputata-stefan-gatcan.html

Во фракции Партии социалистов - пополнение. Центризбирком присвоил депутатский мандат победившему на выборах в Хынчештах кандидату ПСРМ.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала мандат депутата Штефана Гацкана. Он одержал победу на выборах 15 марта в Хынчештском одномандатном округе. Соответствующее решение Центризбирком принял в пятницу.  

"Центральная избирательная комиссия присвоила мандат депутата, избранному в одномандатном округе № 38 15 марта 2020 года, Штефану Гацкану", - заявили в ЦИК.

выборы в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кто кого победил на парламентских выборах в Хынчештах
Далее Центризбирком отправит пакет документов Конституционному суду для утверждения мандата.

В Центральной избирательной комиссии также сообщили, что выборы примара коммуны Тырнова Дондюшанского района и села Нукэрень Теленештского района, запланированные на 17 мая, не состоятся. Решение было принято в связи с действием на всей территории страны чрезвычайного положения.

Почему прошли выборы

В Хынчшестком одномандатном округе 15 марта состоялись новые выборы депутата. По их итогам победу одержал социалист Штефан Гацкан. За него проголосовали свыше пяти тысяч избирателей.

Распределение мест в парламенте выглядит следующим образом: ПСРМ остается крупнейшей фракцией в парламенте – у нее 37 депутатов. За ней следует фракция ДПМ – 22 мандата. Далее фракции ПДС и Платформы "ДА" – 14 и 11 депутатов соответственно. Количество мандатов делят поровну партия "Шор" и группа "Pro Moldova" – 7 депутатов. Кроме того, в состав парламента входят трое независимых депутатов.

Новые выборы были объявлены после того, как Александр Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешт.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (152)

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