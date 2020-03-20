Миллион леев на борьбу с коронавирусом: мэр Кишинева о сборе пожертвований

Простые жители столицы и предприниматели вносят посильную лепту в борьбу с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Средства и материальные ценности будут распределены между стратегическими медицинскими учреждениями, а также медико-территориальными ассоциациями муниципия. Об этом в соцсетях написал примар столицы Ион Чебан.

"На банковский счет, открытый примэрией, поступили свыше одного миллиона леев со стороны различных хозяйствующих субъектов", - написал в соцсетях градоначальник.

По словам главы кишиневской администрации, уже было найдено применение 711 тысячам леев. На эти средства были закуплены средства защиты – перчатки, халаты, медицинские маски, термометры.

"Также нам пожертвовали дезинфицирующие средства и маски. Они тоже будут распределены по необходимости", - написал Чебан.

Градоначальник поблагодарил горожан за поддержку и подчеркнул, что банковский счет открыт, а все детали можно узнать на сайтах Chisinau.md и stopcoronavirus.chisinau.md.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. В стране выявлены 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В то же время зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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