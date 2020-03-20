В Молдове 17 новых случаев коронавируса

Об этом заявила на послеобеденном брифинге министр здравоохранения Республики Молдова Виорика Думбрэвяну.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Сегодня предварительно проверены 90 тестов.

"В результате у нас 17 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

По ее словам, из них 12 - передача внутри страны, в том числе 8 - в Кишиневе, по одному- в Хынчештах и Штефан-Водэ, два - в Сынджерей.

Случаев ввоза - 5, четыре из которых - из Украины, один - из России.

Таким образом, общее число инфицированных выросло до 66.

"Еще раз обращаюсь к гражданам, необходимо соблюдать рекомендации врачей... Если вы выходите из дома, то соблюдайте дистанцию в один метр от других людей. Соблюдайте режим самоизоляции, если вы вернулись из стран зон риска. И воздержитесь от выхода из дома, если вы входите в группу риска", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

До сегодняшнего дня в республике были зафиксированы 49 случаев заболевания COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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