Медик, заразившийся коронавирусом: комментарий Минздрава

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Соответствующую информацию подтвердила советник министра здравоохранения Кристина Стратулат.

По её словам, результаты тестов, которые работник системы здравоохранения сдала в четверг, оказались положительными. К настоящему моменту она госпитализирована в больницу "Тома Чорбэ". Ее состояние здоровья удовлетворительно.

По словам Стратулат, пока нет уверенность в том, что заражение пациентки связанно с выполнением её профессиональных обязаностей.

По последним данным, в республике были зафиксированы 66 случаев заболевания COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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