18:56 20 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск

Медик, заразившийся коронавирусом: комментарий Минздрава

© Sputnik / Алексей Даничев
В Молдове
Получить короткую ссылку
303 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200320/29606779/medik-zarazivshiysya-koronavirusom-kommentariy-minzdrava.html

Среди интернированных в больницу "Тома Чобрэ" с диагнозом "COVID-19" оказалась работница Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Соответствующую информацию подтвердила советник министра здравоохранения Кристина Стратулат.

По её словам, результаты тестов, которые работник системы здравоохранения сдала в четверг, оказались положительными. К настоящему моменту она госпитализирована в больницу "Тома Чорбэ". Ее состояние здоровья удовлетворительно.

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове 17 новых случаев коронавируса
По словам Стратулат, пока нет уверенность в том, что заражение пациентки связанно с выполнением её профессиональных обязаностей.

По последним данным, в республике были зафиксированы 66 случаев заболевания COVID-19.  В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Важные уточнения о режиме карантина и ЧП в стране: заявления Кику
Додон: в Молдове подтверждаются 10-11% случаев заболеваний коронавирусом
Премьер Кику обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ООН и ВОЗ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в медицинской маске на фоне витрин в Париже.
Самые яркие фото недели. 14 - 20 марта
В Кишиневе по ночам моют улицы и дезинфицируют скверы
В Кишиневе продолжают мыть улицы и дезинфицировать скверы - видео
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться