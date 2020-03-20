Чудовищное убийство подростка школьным товарищем: следствие закончено

Материалы дела об кровавой расправе в Оргееве, которое шокировало всю Молдову, переданы в суд. Обвиняемому грозит суровое наказание.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. По данным следствия, 14-летний обвиняемый ударил ножом жертву не менее 15 раз ради того, чтобы отобрать игровую консоль.

Трагедия произошла в январе этого года в подвале недостроенного дома в Оргееве. Туда обвиняемый заманил своего 12-летнего школьного товарища, зверски лишил жизни и отобрал рюкзак, в котором находилась злополучная приставка.

На следующее утро он признался своим друзьям в содеянном и попросил их купить два мешка, чтобы спрятать труп. Однако спустя некоторое время он был задержан прокурорами, а затем помещен под предварительный арест.

В итоге ему предъявлены обвинения в разбое и предумышленном убийстве. Если суд признает его виновным, срок заключения может составить 12 с половиной лет. Это максимальное наказание для несовершеннолетнего.

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