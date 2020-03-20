В выходные движение общественного транспорта будет ограничено

На такие меры городская администрация пошла, чтобы избежать массового распространения коронавируса в столице.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Столичный общественный транспорт будет работать по новому графику в следующие субботу и воскресенье. Об этом в пятницу заявил градоначальник Ион Чебан.

Таким образом, автобусы и троллейбусы выйдут на линию на время с 7.00 до 10.00, после чего их движение будет остановлено. В 16.00 транспорт возобновит работу до 19.30, а после снова ходить не будет.

"Мы просим вас не выходить из дома. Оставайтесь в безопасных местах, избегайте прогулок", - заявил Чебан.

С понедельника общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме.

По последним данным, в республике были зафиксированы 66 случаев заболевания COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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