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Ханс Клюге.

Региональный глава ВОЗ: Молдова не одинока в борьбе с коронавирусом

© Sputnik / Александр Натрускин
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200320/29608498/regionalnyy-glava-voz-moldova-ne-odinoka-v-borbe-s-koronavirusom.html

Премьер-министр Ион Кику провел телемост с директором европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, который поддержал усилия молдавских властей в борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Представитель ВОЗ установил три приоритета, на которых должны сконцентрироваться молдавские власти для борьбы с распространением коронавируса. Среди них локализация очагов эпидемии и их изоляция, а также подготовка больниц и медперсонала к большому наплыву пациентов.  

© Sputnik / Алексей Даничев
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"Я приветствую ваши действия по борьбе с коронавирусом и благодарен вам за них", - подчеркнул региональный глава ВОЗ.

К настоящему моменту, по словам Клюге, половина всех зафиксированных случаев заражения коронавирусом приходятся на Европу.

"Мы стали эпицентром пандемии. Молдова на одинока в борьбе с коронавирусом. COVID-19 является молодым, ему всего 12 недель. Мы изучаем его каждый день и очень важно делиться опытом", - добавил региональный глава ВОЗ.

По его словам, что воспрепятствовать дальнейшему распространению инфекции, необходимо локализовать очаги эпидемии, а затем изолировать их.

"Другой очень важный шаг – подготовка больниц. Врачи должны быть готовы к большому наплыву пациентов, как это произошло в Италии", - добавил он.   

Третье приоритетное направление, по словам Клюге, это мобилизация общества. Региональный глава ВОЗ подчеркнул, что очень важно, чтобы граждане черпали информацию о вирусе только из надежных официальных источников.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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