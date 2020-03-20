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Аэропорт.

Додон: в субботу два борта авиации РФ вернут наших сограждан домой

© Sputnik / Maksim Blinov
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200320/29609299/dodon-v-subbotu-dva-borta-rf-vernut-nashikh-sograzhdan-na-rodinu-.html

Российские самолеты доставят в Молдову несколько сотен наших соотечественников, которые из-за пандемии не могли выбраться на родину.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Граждане Молдовы обратились в посольство республики в России с просьбой обеспечить их возвращение домой. Об этом в эфире одного из частных телеканалов заявил президент Игорь Додон.

Так, по словам главы государства, в субботу в Молдову прибудут два российских борта для эвакуации нескольких сотен граждан РФ. Они и привезут несколько сотен граждан Молдовы. 

Додон подчеркнул, что это является исключительным случаем. 

"Мы не можем взять на себя риск и привезти двести тысяч наших сограждан из Италии. Система не выдержит", - добавил он.  

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове 17 новых случаев коронавируса
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. В этой связи по распоряжению властей была прекращены все коммерческие авиарейсы до 1 апреля.

К настоящему моменту в стране выявлены 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В то же время зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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