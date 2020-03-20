Город Сынджерей закрывается на карантин

Комиссия по чрезвычайным ситуациям примэрии райцентра Сынджерей приняла решение закрыть город после того, как там был подтвержден один случай заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Карантин в городе вступит в силу 21 марта и продлится до 1 апреля.

Как заявил глава центра общественного здоровья Георге Баля, вирус на территорию города был занесен, однако с инфицированным контактировали 27 человек.

Таким образом, передвижение горожан, а особенно несовершеннолетних будет ограничено после десяти часов вечера. На въездах в город будут установлены контрольные пункты. Доступ будет разрешен только тем жителям района, которым срочно необходимо попасть в населенный пункт.

В настоящий момент закрыты на карантин еще два села Хынчештского района – Бэлчана и София. Там подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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