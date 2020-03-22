НБМ привлек дополнительные инструменты для поддержки бизнеса

Нацбанк принимает дополнительные меры для поддержки отечественных предпринимателей. В НБМ заверили, что продолжат использовать все доступные инструменты для помощи бизнесу.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Решение, принятое Нацбанком, должно способствовать увеличению ликвидности в банковском секторе, а также поддержке местных предпринимателей.

"Исполнительный комитет Нацбанка принял решение сократить базисную ставку на все основные краткосрочные финансовые операции на 1,25% до 3,25%. Также были сокращены процентные ставки по кредитам и депозитам overnight до 6,25% и 0,25% соответственно", - заявили в НБМ.

Кроме того, были уменьшены объемы обязательных резервов в национальной и неконвертируемой валюте – на 2,5%. А объемы резервов в свободно конвертируемой валюте увеличены на 1%.

"Таким образом, Нацбанк намерен повысить уровень ликвидности в банковском секторе и поддержать бизнес в свете событий, происходящих в мировой и национальной экономиках", - заявили в НБМ.

Финрегулятор продолжит использовать все доступные инструменты для стабилизации цен и укрепления банковского сектора, уверяют в НБМ.

В четверг исполнительный комитет Нацбанка принял решение разрешить лицензированным банкам гибкое управление долговыми обязательствами физлиц, которые столкнулись с проблемами выплаты кредитов в условиях чрезвычайного положения.

В НБМ сообщили, что соответствующее решение поможет коммерческим банкам предоставить физлицам инструменты для облегчения выплат по кредитам до 31 марта.

Руководство банков сможет применять соответствующие меры селективно в соответствии со возможностями КБ и положениями контракта.

На этой неделе сразу несколько банков приняли решения отсрочить выплаты по кредитам для физлиц в связи режимом чрезвычайного положения, который действует на территории Молдовы до 15 мая. Речь идет о КБ Moldova Agroindbank, Moldindconbank, а также Banca Transilvania, которая является мажоритарным акционером Victoriabank.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK