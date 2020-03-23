Молдова ограничила действие Конвенции по правам человека: что это значит

Временное прекращение соблюдения международного договора является мерой предосторожности молдавских властей в экстренных обстоятельствах. Ведь некоторые положения режима ЧП вступают в прямое противоречие с документом.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Молдова уведомила Совета Европы (СЕ) об отступлении от соблюдения части Конвенции о защите прав человека и основных свобод на период действия режима чрезвычайного положения. В комментарии для Sputnik Молдова экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский, рассказал, что таким образом республика соблюдает процедуры, предусмотренные документом.

"Вступившие в силу меры могут повлечь ограничения фундаментальных прав из свобод, в частности, путём установления специального режима въезда и выезда из страны, передвижения внутри территории страны, приостановления образовательного процесса, запрета на собрания", - гласит текст ноты.

Авторы утверждают, что обстоятельства вынуждают отступить от соблюдения международного договора:

"Принимая во внимание тревожное распространение COVID-19 в Европе, вышеупомянутые меры являются важными шагами в борьбе с распространением вируса и защите населения от глобальной пандемии".

В конечном итоге, постоянное представительство Молдовы в СЕ должно будет проинформировать генсека Совета Европы о прекращении действия режима ЧП на территории страны и возобновлении выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией.

По словам Павловского, речь не идёт о приостановлении действия всей Конвенции, а об ограничении трёх статей документа – права на свободное передвижение, на образование, а также свободу собраний.

"Сейчас государство не может гарантировать соблюдение этих прав, однако продолжает соблюдать остальные, предусмотренные Конвенцией", - заявил он.

По его словам, таким образом власть не столько пытается себя обезопасить, сколько соблюдает процедуры. В противном случае, продолжил Павловский, против государства были бы поданы тысячи исков за несоблюдение прав. Собеседник обратил внимание на то, что таким образом потупили многочисленные европейские страны.

Режим чрезвычайного положения был объявлен в Молдове для борьбы с распространением коронавируса на территории страны. Он будет действовать с 17 марта до 15 мая текущего года, однако, в случае необходимости, может быть продлен.

По последим данным, в республике зафиксированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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