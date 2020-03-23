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Совет Европы

Молдова ограничила действие Конвенции по правам человека: что это значит

© Sputnik / Доминик Бутен
В Молдове
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200323/29625886/moldova-ogranichila-deystvie-konventsii-po-pravam-cheloveka-chto-eto-znachit.html

Временное прекращение соблюдения международного договора является мерой предосторожности молдавских властей в экстренных обстоятельствах. Ведь некоторые положения режима ЧП вступают в прямое противоречие с документом.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Молдова уведомила Совета Европы (СЕ) об отступлении от соблюдения части Конвенции о защите прав человека и основных свобод на период действия режима чрезвычайного положения. В комментарии для Sputnik Молдова экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский, рассказал, что таким образом республика соблюдает процедуры, предусмотренные документом.

Европейский суд по правам человека
© Sputnik / Владимир Федоренко
Ограничение прав человека – исключительная мера при борьбе с коронавирусом

"Вступившие в силу меры могут повлечь ограничения фундаментальных прав из свобод, в частности, путём установления специального режима въезда и выезда из страны, передвижения внутри территории страны, приостановления образовательного процесса, запрета на собрания", - гласит текст ноты.

Авторы утверждают, что обстоятельства вынуждают отступить от соблюдения международного договора:

"Принимая во внимание тревожное распространение COVID-19 в Европе, вышеупомянутые меры являются важными шагами в борьбе с распространением вируса и защите населения от глобальной пандемии".

В конечном итоге, постоянное представительство Молдовы в СЕ должно будет проинформировать генсека Совета Европы о прекращении действия режима ЧП на территории страны и возобновлении выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией.

По словам Павловского, речь не идёт о приостановлении действия всей Конвенции, а об ограничении трёх статей документа – права на свободное передвижение, на образование, а также свободу собраний.

"Сейчас государство не может гарантировать соблюдение этих прав, однако продолжает соблюдать остальные, предусмотренные Конвенцией", - заявил он.

По его словам, таким образом власть не столько пытается себя обезопасить, сколько соблюдает процедуры. В противном случае, продолжил Павловский, против государства были бы поданы тысячи исков за несоблюдение прав. Собеседник обратил внимание на то, что таким образом потупили многочисленные европейские страны.

Повышенные меры безопасности
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что предусматривает проект о введении ЧП на всей территории страны

Режим чрезвычайного положения был объявлен в Молдове для борьбы с распространением коронавируса на территории страны. Он будет действовать с 17 марта до 15 мая текущего года, однако, в случае необходимости, может быть продлен.

По последим данным, в республике зафиксированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (233)

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