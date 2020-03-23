В Молдове зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Были выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщила в ходе брифинга в понедельник глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"По итогам изучения 115 тестов, мы выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 109", - заявила она.

В четырех случаях вирус был занесен: двое зараженных вернулись из Франции, один человек из Украины и еще один из Чехии. В 11 случаях речь идет о заражении внутри страны. Среди них беременная жительница Штефан-Водэ. Она, по словам Думбрэвяну, контактировала с гражданином, вернувшимся из Украины. Однако, пациентка скрыла этот факт от врачей. Среди инфицированных оказался и один работник системы здравоохранения.

"Проявите ответственность не только по отношению к себе и к своим близким, но и к медицинскому персоналу", - заявила Думбрэвяну.

Коснувшись состояния здоровья госпитализированных пациентов, глава ведомства сообщила, что десять из них находятся в тяжелом состоянии.

"Мы также изучили результаты анализов студентов Технического университета. Оказалось, что инфекция не распространилась. Это значит, что меры, которые мы предприняли, работают", - подчеркнула она

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране выявлены 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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