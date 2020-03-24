Минобразования оснащает компьютеры учителей и школьников спецсофтом

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований продолжает снабжать учителей и школьников необходимым софтом для перевода образовательного процесса в режим онлайн.
Такие меры предусматривает проект "Я ответственный! Мой класс дома!"
Как отметили в министерстве, цель инициативы – поддержать учителей, школьников и студентов, а также их родителей в тяжелой ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране. Именно в связи с этим весь образовательный процесс пришлось перенести на дом, в режим онлайн.
В министерстве уже разработали новые методики и рекомендации для преподавания в данных условиях, а также продумали, как будет организовано обучение в профессиональных школах.
"Вскоре министерство выпустит дополнительные методички по дистанционному обучению, в том числе и для дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении ведомства.
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Все программы должны помочь обеспечить синхронное и асинхронное обучение.
Кроме того, в министерстве образования, культуры и исследований в партнерстве с Национальным центром цифровых инноваций в образовании The Future Class разработали и предлагают для просмотра видеоуроки по подготовке учеников девятого класса к экзаменационному тестированию. Есть специальный курс и для учащихся XII классов, которым предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра.
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