Минобразования оснащает компьютеры учителей и школьников спецсофтом

Все учителя, школьники и студенты оказались в сложной ситуации с момента введения режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Все учебные заведения закрыты и для продолжения обучения переведены на дистанционную работу.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований продолжает снабжать учителей и школьников необходимым софтом для перевода образовательного процесса в режим онлайн.

Такие меры предусматривает проект "Я ответственный! Мой класс дома!"

Как отметили в министерстве, цель инициативы – поддержать учителей, школьников и студентов, а также их родителей в тяжелой ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране. Именно в связи с этим весь образовательный процесс пришлось перенести на дом, в режим онлайн.

В министерстве уже разработали новые методики и рекомендации для преподавания в данных условиях, а также продумали, как будет организовано обучение в профессиональных школах.

"Вскоре министерство выпустит дополнительные методички по дистанционному обучению, в том числе и для дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении ведомства.

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Специалисты продумывают, как именно цифровые технологии могут быть использованы в процессе обучения. Помимо этого, учителям уже помогают обзавестись всеми необходимыми онлайн-платформами для продолжения работы с учениками.

Все программы должны помочь обеспечить синхронное и асинхронное обучение.

Кроме того, в министерстве образования, культуры и исследований в партнерстве с Национальным центром цифровых инноваций в образовании The Future Class разработали и предлагают для просмотра видеоуроки по подготовке учеников девятого класса к экзаменационному тестированию. Есть специальный курс и для учащихся XII классов, которым предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра.

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