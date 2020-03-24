15:45 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.97
  • RUB0.22
  • RON3.96
  • UAH0.64
Поиск
Дети за компьютером, фото из архива

Минобразования оснащает компьютеры учителей и школьников спецсофтом

© CC0 / sharpemtbr / Children
В Молдове
Получить короткую ссылку
24430
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200324/29636086/minobrazovaniya-osnaschaet-kompyutery-uchiteley-i-shkolnikov-softom-dlya-ucheby.html

Все учителя, школьники и студенты оказались в сложной ситуации с момента введения режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Все учебные заведения закрыты и для продолжения обучения переведены на дистанционную работу.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований продолжает снабжать учителей и школьников необходимым софтом для перевода образовательного процесса в режим онлайн.

Пустая классная комната в школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Министерство образования установило правила дистанционного обучения

Такие меры предусматривает проект "Я ответственный! Мой класс дома!"

Как отметили в министерстве, цель инициативы – поддержать учителей, школьников и студентов, а также их родителей в тяжелой ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране. Именно в связи с этим весь образовательный процесс пришлось перенести на дом, в режим онлайн.

В министерстве уже разработали новые методики и рекомендации для преподавания в данных условиях, а также продумали, как будет организовано обучение в профессиональных школах.

"Вскоре министерство выпустит дополнительные методички по дистанционному обучению, в том числе и для дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении ведомства. 

Кто такой Игорь Шаров - новый министр образования, культуры и исследований>>>

Логотип Россотрудничества.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Учителей школ по всему миру в онлайн поддержит Россотрудничество
Специалисты продумывают, как именно цифровые технологии могут быть использованы в процессе обучения. Помимо этого, учителям уже помогают обзавестись всеми необходимыми онлайн-платформами для продолжения работы с учениками.

Все программы должны помочь обеспечить синхронное и асинхронное обучение.

Кроме того, в министерстве образования, культуры и исследований в партнерстве с Национальным центром цифровых инноваций в образовании The Future Class разработали и предлагают для просмотра видеоуроки по подготовке учеников девятого класса к экзаменационному тестированию. Есть специальный курс и для учащихся XII классов, которым предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Главный вуз Приднестровья переходит на дистанционное обучение
В Молдове пересмотрели методы обучения в профессиональных школах
В Молдове внедряются платформы для онлайн-обучения: первые шаги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться