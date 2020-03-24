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Медицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования

Омбудсмен: в чем состоит опасность распространения коронавируса в тюрьмах

© AP Photo / Wilfredo Lee
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200324/29638731/ombudsmen-predostereg-vlasti-ot-rasprostraneniya-koronovirusa-v-tyurmak.html

Народный адвокат Михаил Которобай призвал власти усилить меры защиты в пенитенциарных учреждениях для того, чтобы предотвратить инфицирование COVID-19 заключенных и персонала.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Для этих целей омбудсмен предложил Комиссии по чрезвычайным ситуациям наладить механизм сотрудничества между институтами, передает пресс-служба народного адвоката.  

Которобай отметил, что был проинформирован о том, что у некоторых сотрудников исправительных учреждений была выявлена повышенная температура, а также об отсутствии средств защиты, в частности в пенитенциаре №16.   

"Обращаем внимание на то, что пенитенциарные учреждения могут не справиться с распространением болезни с одной стороны, а с другой – гражданские институты могут не справиться с обеспечением лечения заключенных", - заявили в офисе омбудсмена.

Повышенные меры безопасности
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что предусматривает проект о введении ЧП на всей территории страны
Таким образом, Которобай обратился к властям с просьбой усилить меры защиты персонала и заключенных от распространения коронавируса нового типа. В этом смысле, народный адвокат предложил Комиссии по чрезвычайным ситуациям наладить механизм сотрудничества с офисом омбудсмена.

К настоящему моменту в молдавских тюрьмах также действует специальный режим. Предварительно он продлится до 12 апреля текущего года. Режим предусматривает запрет на встречи и свидания с заключенными, а также на передачи. С другой стороны, администрация разрешила заключенным проводить видеоконференции со своими близкими, а также вдвое увеличила длительность телефонных звонков, на которые осужденные имеют право. 

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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