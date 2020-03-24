Конституционный суд утвердил результаты выборов в Хынчештах

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Конституционный суд признал во вторник мандат народного избранника Штефана Гацкана.

"КС утверждает результаты новых парламентских выборов от 15 марта, прошедших в Хынчештах", - гласит решение суда.

Как следствие, Конституционный суд признал мандат депутата Штефана Гацкана, кандидата от Партии социалистов.

Почему прошли выборы

В Хынчшестком одномандатном округе 15 марта состоялись новые выборы депутата. Они были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

По их итогам выборов 15 марта победу одержал социалист Штефан Гацкан. За него проголосовали 5539 избирателей из 14 401 человек, пришедших к урнам.

Распределение мест в парламенте выглядит следующим образом: ПСРМ остается крупнейшей фракцией в парламенте – у нее 37 депутатов. За ней следует фракция ДПМ – 22 мандата. Далее фракции ПДС и Платформы "ДА" – 14 и 11 депутатов соответственно. Партия "Шор" и группа "Pro Moldova" имеют по 7 мест в парламенте. Кроме того, в состав законодательного собрания входят трое независимых депутатов.

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