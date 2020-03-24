Минобороны: военные будут действовать в строгом соответствии с законом

Министерство обороны готово предоставить около полутора тысяч военнослужащих и около 160 единиц техники для управления кризисной ситуацией, спровоцированной распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Вместе с тем глава ведомства Александру Пынзарь заверил граждан, что его подчиненные будут действовать в строгом соответствии с законом, передает пресс-служба министерства.

Таким образом, Минобороны предоставит ресурсы, которыми оно располагает, для поддержки медицинского персонала, участвующего в урегулировании кризиса, спровоцированного распространением коронавируса. Кроме того, военные окажут помощь и министерству внутренних дел. В частности, они будут задействованы в патрулировании общественных мест. Глава Минобороны Александру Пынзарь заверил, что его подчиненные будут действовать в строго соответствии с законодательством.

"Вместе с ответственными лицами, мы будем принимать решения о том, как наиболее эффективно и оперативно действовать там, где ситуация требует нашего вмешательства", - заявил Пынзарь.

Генерал Игорь Горган, со своей стороны, подчеркнул, что армия готова предоставить полторы тысячи военных и около 160 единиц техники для патрулирования кишиневских улиц.

Во вторник Игорь Додон подписал указ о привлечении личного состава министерства обороны к разрешению кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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