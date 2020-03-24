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Здание Конституционного суда Молдавии

КC отклонил претензии экс-демократов к поправкам в закон о ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200324/29644095/ks-schel-neobosnovannymi-pretenzii-kandu-k-zakonu-o-chp.html

Конституционный суд отклонил запрос депутатов группы Pro Moldova о приостановлении действия поправок к Закону о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Судьи посчитали требование представителей парламентской группы недостаточно обоснованной. Соответствующее решение Конституционный суд принял во вторник. 

"Изучив запрос о приостановлении действия поправок, КС обратил внимание на то, что аргументация заявителей свелась к простому утверждению о том, что изменения могут повлечь за собой серьезное нарушение фундаментальных прав и свобод человека", - гласит решение суда.

Конституционный суд подчеркнул, что депутаты так и не представили аргументов в пользу того, что изменения могут оказаться угрозой.

"Даже если риск несет абстрактный характер, требование о приостановлении действия поправок должно быть мотивированно. А само упоминание угрозы не является достаточным и убедительным аргументом", - гласит решения суда.

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент упразднил некоторые ограничения, предусмотренные законом о ЧП
В итоге КС принял решение отклонить требование заявителей, так как оно является недостаточно обоснованным.

Экс-демократы подали заявление в Конституционный суд в понедельник. В нём они запросили приостановить действие некоторых поправок к закону о ЧП.  

Депутаты проголосовали 17 марта за внесение изменений в Закон о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения. Они, в частности, предполагают упразднение некоторых ограничений, таких как, например, утверждение органических законов.

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