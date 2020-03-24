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Ion Chicu

Кику: две недели общественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах будет бесплатным

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (270)
65210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200324/29644203/kiku-obschestvennyy-transport-v-kishineve-i-v-beltsakh-budet-khodit-bez-konduktorov.html

Следующие 14 дней автобусы и троллейбусы в крупнейших двух городах будут ходить без кондукторов, плата не будет взиматься.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. По словам премьера Иона Кику это необходимо, чтобы свести к минимуму контакты пассажиров с кондукторами. Соответствующее решение приняла во вторник комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

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Кроме того, вводится мера, которая коснется собственников автомобилей с временными регистрационными номерами. Глава кабмина сообщил, что действие нормы предусматривающей, что подобные транспортные единицы могут находиться на территории не более 180 дней, приостановлена на период действия режима ЧП. 

Комиссия, продолжил премьер, также решила и некоторые кадровые вопросы. 

"Дабы повысить качество управления Республиканской клинической больницы, было принято решение заменить действующего директора учреждения", - сообщил Кику.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (270)

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