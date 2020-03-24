Израильский чартер вернет граждан Молдовы на родину 26 марта

Наши соотечественники, пребывающие на территории Израиля, смогут вернуться на родину уже в четверг.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Чартерный самолет израильской компании ISRAIR вылетит из международного аэропорта Бен Гурион 26 марта в семь утра, передает посольство Молдовы в Израиле.

"Принимая во внимание, что этот рейс осуществляется в условиях чрезвычайного положения в Израиле, молдавским гражданам, позвонившим в посольство и изъявившим желание срочно улететь в Молдову, 25 марта будут звонить операторы компании ISRAIR, которые объяснят детали полета и условия оплаты билетов", -заявили в посольстве Молдовы.

Стоимость билета составит 370 долларов, а оплатить его можно будет в аэропорту Бен Гурион наличными, банковским переводом на счет компании или банковской картой.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за распространяющейся инфекции. В этой связи по распоряжению властей были прекращены все коммерческие авиарейсы до 1 апреля.

К настоящему моменту в стране выявлены свыше 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В то же время зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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