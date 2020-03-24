Мэрия выделит четыре миллионов леев столичным больницам

Кишиневская администрация направила деньги из резервного фонда на поддержку медучреждений и медицинского персонала.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Из общей суммы в четыре миллиона леев 500 тысяч предусмотрены для перевозки врачей, сообщил в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Эта сумма пойдет на оказание транспортных услуг 900 врачам из 12 медицинских учреждений.

"Заказано 30 микроавтобусов, в день будет тратиться по 55 тысяч леев. Выделенной суммы хватит на 10 дней", - написал Чебан.

По его словам, перевозка медперсонала больниц начнется постепенно с завтрашнего дня.

Также, по 500 тысяч леев будет выделено главному управлению социальной помощи и здравоохранения, больницам "Св. Архангел Михаил", "Святая Троица", №4 и №1. Кроме того, муниципальной детской клинической больнице "В. Игнатенко" будут выделены один миллион леев.

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