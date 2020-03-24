23:01 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.97
  • RUB0.22
  • RON3.96
  • UAH0.64
Поиск
Примэрия Кишинева

Мэрия выделит четыре миллионов леев столичным больницам

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (270)
47 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200324/29645225/meriya-vydelit-neskolko-millionov-leev-stolichnym-bolnitsam-.html

Кишиневская администрация направила деньги из резервного фонда на поддержку медучреждений и медицинского персонала.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Из общей суммы в четыре миллиона леев 500 тысяч предусмотрены для перевозки врачей, сообщил в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

Эта сумма пойдет на оказание транспортных услуг 900 врачам из 12 медицинских учреждений.

"Заказано 30 микроавтобусов, в день будет тратиться по 55 тысяч леев. Выделенной суммы хватит на 10 дней", - написал Чебан.

Примар Кишинева Ион Чебан.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Примэрия Кишинева учреждает кризисную ячейку для борьбы с коронавирусом
По его словам, перевозка медперсонала больниц начнется постепенно с завтрашнего дня.

Также, по 500 тысяч леев будет выделено главному управлению социальной помощи и здравоохранения, больницам "Св. Архангел Михаил", "Святая Троица", №4 и №1. Кроме того, муниципальной детской клинической больнице "В. Игнатенко" будут выделены один миллион леев.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (270)

По теме

Коронавирус в Молдове: для управления ситуацией Додон решил привлечь армию
Додон о "втором сценарии" в ситуации с COVID-19 и о привлечении армии
В Молдове выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться