Курс валют на среду: лей уступает позиции

После незначительного периода укрепления, национальное платежное средство несколько подешевело относительно основных конкурентов.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 марта.

Основные иностранные валюты стали отвоевывать свои позиции.

Доллар подорожал на три бана, добравшись до отметки в 18.0130 лея.

А вот европейская валюта прибавила сразу 30 банов и будет стоить 19.5783 лея.

В случае с украинской гривной ситуация практически не изменилась. Национальная валюта наших соседей остановилась на отметке в 0.6493 лея.

Несколько подорожал румынский лей, в среду он будет стоить 4.0402 молдавского лея.

Незначительно, но укрепился российский рубль, 25 марта за него придется отдать 0.2288 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK