Курс валют на среду: лей уступает позиции

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 марта.
Основные иностранные валюты стали отвоевывать свои позиции.
Доллар подорожал на три бана, добравшись до отметки в 18.0130 лея.
А вот европейская валюта прибавила сразу 30 банов и будет стоить 19.5783 лея.
В случае с украинской гривной ситуация практически не изменилась. Национальная валюта наших соседей остановилась на отметке в 0.6493 лея.
Несколько подорожал румынский лей, в среду он будет стоить 4.0402 молдавского лея.
Незначительно, но укрепился российский рубль, 25 марта за него придется отдать 0.2288 лея.
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