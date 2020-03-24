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Курс валют на среду: лей уступает позиции

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200324/29645530/kurs-valyut-na-sredu-ley-ustupaet-pozitsii.html

После незначительного периода укрепления, национальное платежное средство несколько подешевело относительно основных конкурентов.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 марта.

Основные иностранные валюты стали отвоевывать свои позиции.

Доллар подорожал на три бана, добравшись до отметки в 18.0130 лея. 

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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А вот европейская валюта прибавила сразу 30 банов и будет стоить 19.5783 лея.  

В случае с украинской гривной ситуация практически не изменилась. Национальная валюта наших соседей остановилась на отметке в 0.6493 лея. 

Несколько подорожал румынский лей, в среду он будет стоить 4.0402 молдавского лея. 

Незначительно, но укрепился российский рубль, 25 марта за него придется отдать 0.2288 лея.

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