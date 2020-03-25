Лесник: эффективный диалог между берегами Днестра сейчас очень важен

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Представителям обоих берегов Днестра удалось исключить политический фактор, сконцентрировавшись на здоровье людей в условиях распространения коронавируса, заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на брифинге в среду.
Так, по ее словам, за последнюю неделю были приняты как системные, так и краткосрочные меры. Лесник отметила, что Бюро по реинтеграции удалось добиться, чтобы некоторые категории населения, проживающие на правом берегу Днестра, могли свободно передвигаться в условиях карантина. Эта мера касается фермеров, пожарных, полицейских, инженеров, которые обслуживают газовые и электросети.
"Сейчас, как никогда, важно, чтобы диалог между обоими берегами Днестра был максимально эффективным", - заявила Лесник.
Вице-премьер также обратила внимание на то, что поддерживает постоянный диалог с Тирасполем, даже в условиях действия режима чрезвычайного положения.
"Нам, вероятно, впервые за всю историю приднестровского урегулирования удалось исключить политический фактор, дабы сконцентрироваться на защите жизни и здоровья людей", - отметила Лесник.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
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